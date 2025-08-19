BIST 11.135
Hindistan ve Çin, 5 yıllık aranın ardından sınır ticaretini açıyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, 5 yıl aranın ardından iki ülke arasındaki direkt uçuşların ve sınır ticaretinin yeniden açılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın Hindistan ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Vang'ın ziyaretinde iki ülke Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı yapıldığına işaret edilen açıklamada, toplantının "olumlu ve yapıcı bir ruhla" geçtiği, iki tarafın da samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğu ve bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Açıklamada Vang ve Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar'ın da bir görüşme yaptığı anımsatılarak, bu görüşmede "istikrarlı, işbirlikçi ve ileriye dönük ilişki" kurulması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

- İki ülke arasında sınır ticaretinin ve direkt uçuşların yeniden başlatılması

Açıklamaya göre, iki bakan, Çin anakarası ve Hindistan arasında 5 yıl önce durdurulan direkt uçuşların da yeniden başlatılması konusunda bir kez daha mutabık kalırken, aynı zamanda iki ülke de birbirine turist, iş, basın ve diğer ziyaretçi vizelerinde kolaylık sağlamak konusunda anlaşmaya vardı.

Öte yandan iki bakan 5 yıl aranın ardından belirlenen 3 noktadan sınır ticaretinin yeniden başlatılması ve iki ülke arasında ticaret ve yatırım akışı olması konusunda mutabık kaldı.

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Sıradağlarının çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

İki ülke arasında Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına ulaşan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Ardından şubatta iki ülke arasında direkt uçuşların 5 yıl aradan sonra yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

