BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,79
ALTIN 4.404,73
HABER /  GÜNCEL

İsrail hükümeti, "güvenlik harcamaları" için 9 milyar dolarlık bütçe artışını onayladı

İsrail hükümeti, "güvenlik harcamaları" için 9 milyar dolarlık bütçe artışını onayladı

İsrail'de Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümet, 2025 yılı bütçesinin 755,9 milyar şekelden (yaklaşık 222 milyar dolar) 786,7 milyar şekele (yaklaşık 231 milyar dolar) çıkarılmasına onay verdi. 9 milyar dolarlık artış, "güvenlik harcamalarına" tahsis edilecek.

Abone ol

İsrail Kanal 13 televizyonu haberinde, söz konusu artışın sebebinin, Gazze'ye yönelik devam eden saldırıların yanı sıra İran'la yaşanan savaş olduğuna işaret edildi.

Haberde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve İran savaşı sebebiyle yıllık bütçe açığının yüzde 4,9'dan yüzde 5,2'ye yükseleceği ifade edildi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 518 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 532 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1996'ya çıktı, yaralıların sayısı da 14 bin 898 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan ve Çin, 5 yıllık aranın ardından sınır ticaretini açıyor
Hindistan ve Çin, 5 yıllık aranın ardından sınır ticaretini açıyor
NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Ankara'da trafik terörü estiren kişi ünlü aşiret üyesi çıktı
Ankara'da trafik terörü estiren kişi ünlü aşiret üyesi çıktı
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsun'da kan bağışına destek verdi
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsun'da kan bağışına destek verdi
Siirt Belediyesi, evlenecek çiftlere ücretsiz gelinlik ve kuaför desteği sağlayacak
Siirt Belediyesi, evlenecek çiftlere ücretsiz gelinlik ve kuaför desteği sağlayacak
Milli güreşçi Abdullah Toprak'tan Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda bronz madalya
Milli güreşçi Abdullah Toprak'tan Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda bronz madalya
Galatasaray, Derrick Köhn’ü resmen açıkladı
Galatasaray, Derrick Köhn’ü resmen açıkladı
Samsun'da 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'da 11 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Kütahya Belediye Başkanı son noktayı koydu
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Kütahya Belediye Başkanı son noktayı koydu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni ziyaret etti
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı! İzin verildi
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci kararı! İzin verildi
Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş