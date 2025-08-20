Okan Buruk: 60 milyon eurodan aşağıya oyuncu yok

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, tv100’de canlı yayında yaptığı açıklamada transfer konusuna değinerek, "Bu sene baktığınızda 60-70 milyon eurodan aşağıya oyuncu yok. Transfer piyasası çok yükseldi." dedi.

Süper Lig’de üst üste üç kez şampiyonluk yaşayan Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, tv100’de yayınlanan Kale Arkası programına katıldı.

Buruk, Murat Kosova’nın moderatörlüğünde Haluk Yürekli ve İbrahim Seten’in sorularını yanıtladı.

"SON ÜÇ YIL GALATASARAY VE FENERBAHÇE YARIŞI OLARAK GEÇTİ"

Okan Buruk’un açıklamaları şöyle:

"Son üç yıl Galatasaray ve Fenerbahçe yarışı olarak geçti. Olağanüstü yarışlar oldu. Geçen sene 11 puan farkla bitirdik. Bu sene Trabzonspor ve Beşiktaş'ın daha ciddi şekilde işin içerisine gireceğini düşünüyorum. Sürpriz takımlar var başlangıçlar var. Emre Hoca, Antalyaspor ile 6 puanla başladı. Kazanmak önemli. Sıcaklar var, zeminler kötü. Transfer dönemi var. Bu dönemi sevmiyorum çünkü gidecekler var, kalmak isteyenler var. Gitmek istemeyenler var, senin gitmesini istemediklerin var."

"İKİ SENEDİR AVRUPA'DA ŞANSSIZ ŞEYLER YAŞADIK"

"Avrupa hedefinin en maksimuma çıktığı bir sene. Sokakta insanlar sürekli 'Avrupa' diyor. İki senedir Avrupa'da şanssız şeyler yaşadık. En formsuz olduğumuz dönemde Alkmaar maçlarına yakalandık. İlk 8'e girsek, belki daha farklı bir durum olabilirdi. Sparta Prag ve bu maçlarda benzer şekilde 10 kişi kaldık."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TUR TUR DÜŞÜNMEK LAZIM"

"PSG geçen sene son anda 24'te kaldı. M. City kalamıyordu. Burada tur tur düşünmek lazım. İlk hedef, ilk basamağı geçmek! Son 32'de elenen büyük takımlar da oluyor. Şampiyonlar Ligi'nin hiçbir takım için garantisi yok. İlk hedef bütün takımlar için ilk 24 içinde olmak."

"TARAFTARIN NAPOLI İSTEĞİ VAR"

"İç saha ve deplasman fark ediyor. Taraftarın Napoli isteği var. Çok güçlü takımlar ve seçemiyorsunuz. Kura önemli. İtalya uzun süredir çıkmıyor, bu sene olabilir. Kulüpler Dünya Kupası oynamış takımları tercih edebiliriz. Biraz daha yorgun gelirler."

"Kulüpler Dünya Kupası para dışında saçmalık."

"TRANSFER PİYASASI ÇOK YÜKSELDİ"

"Bu sene baktığınızda 60-70 milyon eurodan aşağıya oyuncu yok! Transfer piyasası çok yükseldi."

"GELİRLERİMİZ ÇOK YÜKSELDİ"

"Gelirlerimiz çok yükseldi, kendi özelimizde konuşayım. Her yıl gelirlerimiz yükseldi, görüyoruz. Avrupa'nın büyük takımlarını yakaladık. Galatasaray ekonomik anlamda inanılmaz bir yere geldi. Kulübün kasasına giren paralar, Bankalar Birliği'nden çıkış... Osimhen ve Sane transferleri büyük başarı. Burada büyük emek var. Abdullah Kavukçu'nun çok büyük emeği var. Başkanın önderliğinde çok önemli bir iş yaptı."

KALECİ TRANSFERİNDE SON DURUM

"Galatasaray'ın hedefindeki kaleci profili önemli, doğru birini getirmelisiniz. Kendi hedefiniz doğrultusunda giderseniz, zaman alabiliyor. Osimhen'de de aynısı oldu. Vazgeçip, başkasını aldığımızda mutlu olamayacaktık. Hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz ve bu da gecikmelere yol açıyor. Biz de Günay Güvenç gibi başarılı bir kaleci var. Avrupa listesini 2 Eylül'de vereceğiz ve o zamana kadar bunu çözeceğiz."

"KALECİ İÇİN ZAMAN VAR"

"Antwerp kalecisi Senne Lammens de listede. 6-7 kişilik listemiz var. Galatasaray seyircisinin önünde oynamak kolay değil. Hedeflerimiz ve yakın olduğumuz isimler var. Kalecide kriz olacak bir şey yok, vakit var. Kalan sürede en doğru şeyi yapacağız. Baskı transferleri bize hayır getirmedi, geçen sene ve öncesinde yaşadık."

"EDERSON TRANSFERİ ELİMİZDE DEĞİL"

"Ederson transferi bizim elimizde değil! Kulübüyle sözleşmesi var. Donnaruma şeyi var tabii ki... Ticari boyutuna transferlerin başkanımız karar veriyor."

"KALECİ TRANSFERİ BELKİ ÜÇ GÜN, BİR HAFTA, ON GÜN SONRA GERÇEKLEŞECEK"

"Galatasaray bu sene elit oyunculara gitmeyi tercih etti. Çok yetenekli bir oyuncuya da gidebilirsiniz. Kaleci antrenörlerimizin de görüşü çok önemli. Kaleci transferi belki üç gün, belki de bir hafta, on gün sonra gerçekleşecek. Galatasaray'ın yaptığı en önemli şey oyuncu satışları, kimse bunu konuşmuyor"

"BARIŞ DAHA SAKİN, NE YAPTIĞINI BİLİYOR"

"Yunus Akgün geçen sene önemli işler yaptı. Barış Alper Yılmaz bu sene inanılmaz başladı. Daha sakin, ne yaptığını biliyor. Doğal bir yapısı var ama hep çalışıyorlar. Yeni jenerasyondakiler hem antrenman öncesi hem de sonrası ekstra çalışıyorlar. Her takım ekip olarak çok sayıda kişiyle oyunculara destek veriyorlar.

Barış Alper Yılmaz bu iki maçta santrforu çok iyi oynadı. Geçen seneki performanslarına göre bu sene iyi oynadı santrforu. Gizli hayranlığı bence bu mevki."