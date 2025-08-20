BIST 11.135
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 maç oynandı.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Club Brugge, deplasmanda karşılaştığı Rangers'ı ilk 20 dakikada Romeo Vermant, Jorne Spileers ve Brandon Mechele'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. İskoç ekibinin tek golünü Danilo kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Ferencvaros (Macaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2

Rangers (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-3

Bu arada karşılaşmaların rövanşları, 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Muhabir:Yunus Kaymaz

