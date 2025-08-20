BIST 11.135
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Samsun ve Zonguldak’ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasıyla ilgili sosyal medyada yer alan “ormanlar talan ediliyor” iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin sosyal medyada yayılan 'ormanların talan edildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, devlet ormanlarının Hazine adına tescilli olduğu ve her türlü tasarrufun Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü vurgulandı. Türkiye’nin son 20 yılda orman varlığını 2,6 milyon hektar artırdığı, Avrupa’da en çok ağaçlandırma yapan ülke olduğu ve dünyada bu alanda 4’üncü sırada bulunduğu hatırlatıldı.

15 Ağustos 2025 tarihli ve 10212 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak’taki taşlık, kayalık ve verimsiz sahalar toplam 99,4 hektarlık alan olarak orman sınırları dışına çıkarıldı. Ancak bu alanların fiilen orman niteliği taşımadığı ve orman ekosistemine herhangi bir zarar verilmediği belirtildi.

