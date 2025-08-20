Gençleri hayattan koparan kaza! Aracın haline bakın

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.Abone ol
Menderes Bulvarı'nda Sabri Tığlı (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Tığlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.