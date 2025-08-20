BIST 11.135
Gençleri hayattan koparan kaza! Aracın haline bakın

Anadolu Ajansı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Menderes Bulvarı'nda Sabri Tığlı (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Gençleri hayattan koparan kaza! Aracın haline bakın - Resim: 0

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Tığlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gençleri hayattan koparan kaza! Aracın haline bakın - Resim: 1

