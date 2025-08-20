DMM'den komisyonda bölünme talep edildi iddiasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan talepler olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Öte yandan açıklama yapan DEM Parti İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın iddia ettiği talep listesinin uydurma olduğunu belirtti.

Abone ol

Komisyonda DEM Parti'nin özerklik talep ettiği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

DMM'den yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında, bir siyasi partinin TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, Türkiye'nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımların, tamamen asılsız ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

"Büyük bir dikkat ve uyum izinde sürüyor"

Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye Yüzyılı hedeflerine giden yolda milli birlik ve beraberliği pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışma olduğu ifade edilen açıklamada, sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyetlerini, Meclis'te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla büyük bir dikkat ve uyum içinde sürdürdüğü kaydedildi.

Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 toplantının gündemi ve içeriklerinin şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşıldığının altı çizilen açıklamada, komisyon çalışmaları basına açık olarak yürütüldüğü, oturumların muhabirler tarafından takip edildiği ve görüşme tutanaklarının TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı.

"Provokatif nitelikteki dezenformasyon içerikler"

Komisyonun gerçekleştirdiği tek gizli oturumun, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Başkanlığı'nın komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı toplantı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir. Hal böyle iken, Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak, yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur. Kamuoyunun, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamalara itibar etmesi, asılsız, gerçek dışı ve provokatif nitelikteki dezenformasyon içeriklerine kesinlikle değer vermemesi önemle rica olunur."

DEM Parti'den de yalanlama geldi

DEM Parti'den, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bazı taleplerin gündeme getirildiğine" ilişkin iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

TBMM'de kurulan komisyona ilişkin yürütülen tartışmalarda DEM Parti'ye yönelik maksatlı bir dezenformasyonun dolaşıma sokulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medya üzerinden kamuoyuna sunduğu iddialar, DEM Parti'nin Komisyon'da hiçbir zaman gündemine almadığı, gerçeklikle bağı olmayan maksatlı yalanlardır. Paylaşılan sözde 'talep listesi' tamamen uydurmadır; amacı toplumsal gerilimi tırmandırmak, toplumu birbirine düşürecek ortamı yaratmak ve Komisyon'un toplumda oluşan meşruiyetini zedelemektir.

Bu türden bayat, düşmanlık ve nefret söylemi yaratma amaçlı ve içi boş algı operasyonları, demokratik siyaseti gölgelemek, halkın gerçek gündemini perdelemek ve demokratik çözüm arayışlarını baltalamak için devreye konuluyor. Komisyon'un yapıcı çalışmaları, diyalog ruhu ve uzlaşma iradesi yerine, kasıtlı olarak üretilen sahte içerikler ve asparagas haberler öne çıkarılıyor. Bu tavır, yalnızca Meclis'in iradesine yönelik değil, aynı zamanda tüm toplumun ortak geleceğine karşı da ağır bir sorumsuzluk ve provokasyon örneğidir. 86 milyon yurttaşımız şunu bilmelidir. Bu manipülasyonların arkasındaki esas niyet, demokratik zeminleri zehirlemektir."

Açıklamada, DEM Parti'nin barıştan, eşitlikten, adaletten ve çoğulcu demokrasiden yana olan her adımın arkasında durmaya devam edeceği vurgulanarak, "Yalanlarla örülü sahte gündemlerle yolumuzu kesmeye çalışanlar, tarih karşısında barışa kurulan pusularla anılacaktır. Gerçek gündemimiz halkların kardeşliği ve kalıcı barıştır. Hiçbir gücün suni polemiklerle, algı operasyonlarıyla bu yolda ilerleyişimizi gölgeleyemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Her tür provokasyonu ve nefret dilini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.