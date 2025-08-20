BIST 11.135
Mahalleli merak etti! Metruk evden çıkan dehşete düşürdü...

Mahalleli merak etti! Metruk evden çıkan dehşete düşürdü...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaban arısı yoğunluğundan rahatsız olan mahalle sakinleri girdikleri metruk evdeki görüntüyle neye uğradıklarını şaşırdı. Tavanda asılı olan dev arı yuvasını testere ile kesen vatandaşlar arıları bölgeden uzaklaştırdı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına mahallesini yaban arıları basınca semt sakinleri bunun kaynağını aramaya başladı. Yakınlardaki kullanılmayan metruk bir evin deposuna giren mahalle sakinleri içeride tavana asılı dev arı yuvasını görünce şaşkına döndü.

Mahalleli merak etti! Metruk evden çıkan dehşete düşürdü... - Resim: 0

DEV KOVAN BULDULAR

Mahalle halkının bulduğu yaban arısı kovanı inanılmaz boyutlardaydı. Tavana yapılmış olan kovan yaban arılarının kaynağıydı. 

Mahalleli merak etti! Metruk evden çıkan dehşete düşürdü... - Resim: 1

ARI YUVASINI TESTEREYLE KESTİLER

Metruk evin içerisine dev kovan yapan yaban arıları buradan mahalleye dağılıyordu. 

Mahalleli merak etti! Metruk evden çıkan dehşete düşürdü... - Resim: 2

75 santimi aşan uzunluğu ile tavandan sarkan yuvayı testere ile kesen mahalle sakinleri arıları bölgeden uzaklaştırdı.

Mahalleli merak etti! Metruk evden çıkan dehşete düşürdü... - Resim: 3

