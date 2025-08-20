Mahalleli merak etti! Metruk evden çıkan dehşete düşürdü...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaban arısı yoğunluğundan rahatsız olan mahalle sakinleri girdikleri metruk evdeki görüntüyle neye uğradıklarını şaşırdı. Tavanda asılı olan dev arı yuvasını testere ile kesen vatandaşlar arıları bölgeden uzaklaştırdı.Abone ol
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına mahallesini yaban arıları basınca semt sakinleri bunun kaynağını aramaya başladı. Yakınlardaki kullanılmayan metruk bir evin deposuna giren mahalle sakinleri içeride tavana asılı dev arı yuvasını görünce şaşkına döndü.
DEV KOVAN BULDULAR
Mahalle halkının bulduğu yaban arısı kovanı inanılmaz boyutlardaydı. Tavana yapılmış olan kovan yaban arılarının kaynağıydı.
ARI YUVASINI TESTEREYLE KESTİLER
Metruk evin içerisine dev kovan yapan yaban arıları buradan mahalleye dağılıyordu.
75 santimi aşan uzunluğu ile tavandan sarkan yuvayı testere ile kesen mahalle sakinleri arıları bölgeden uzaklaştırdı.