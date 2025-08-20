Kanser sonrası anne-baba olmak mümkün mü? Doç. Dr. Aysu Akça kritik noktaları açıkladı

Kanser tedavisi nedeniyle çocuk sahibi olma hayalini ertelemeye gerek yok. Medipol Sağlık Grubu, tedavi öncesi uygulanan yumurta ve embriyo dondurma yöntemiyle doğurganlığı güvence altına alıyor. Yaklaşık 12 günde tamamlanan işlem, hastaların kanser tedavisini geciktirmiyor. Sağlığına kavuşan hastalar, dondurulan hücrelerle anne-baba olma şansını koruyor.

Kanserle mücadele, anne baba olma hayallerinize engel değil. Tıptaki gelişmeler sayesinde, üreme çağındaki hastalar artık en zorlu tedavi süreçlerinde bile gelecek umutlarını koruyabiliyor. Kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlerin doğurganlık üzerindeki olumsuz etkileri, tedavi öncesi uygulanan “hücre ve embriyo dondurma” işlemiyle aşılabiliyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aysu Akça, “Kanser teşhisi konan hastalarımıza, tedaviye başlamadan önce doğurganlıklarını güvence altına alma fırsatı sunuyoruz. Bu yöntemler, hastaların ilerleyen yıllarda anne veya baba olmalarına imkan tanıyor.” dedi.

“YAKLAŞIK 10-12 GÜN SÜRÜYOR”

Bekarlara üreme hücreleri dondurma, evlilere ise embriyo dondurma işlemi gerçekleştirebildiklerini dile getiren Doç. Aysu Akça, “Üreme çağında kansere yakalanan genç hastalarda eğer hasta bekarsa, üreme hücreleri (sperm veya yumurta) dondurulabilir. Eğer evliyse, embriyo dondurma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu tedavilere, hastalar bize başvurduğu andan itibaren, adet döneminden (MENS) bağımsız olarak başlanabilmektedir. Yaklaşık 10-12 gün süren, hormon içeren enjeksiyonlarla yumurtaların büyütülmesi ve ardından toplanması işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemin tamamlanmasının ardından hastalar kanser tedavilerine başlayabilirler.” diye konuştu.

“DONDURULAN ÜREME HÜCRELERİ VE EMBRİYOLAR İSTENİLDİĞİ KADAR SAKLANABİLMEKTE”



Genç hastalarda başarı oranının daha yüksek olduğunu ifade eden Akça, “Kanser tedavisi tamamlandıktan, yani hastalar tamamen iyileştikten sonra, daha önce dondurulmuş sperm, yumurta veya embriyolar kullanılarak çocuk sahibi olabilmektedirler. Dondurulan üreme hücreleri ve embriyoların belirli bir saklanma süresi bulunmamakta olup, istenildiği kadar saklanabilmektedir. Bu tedavinin başarı oranı; hastanın yaşı, dondurulan yumurta ve embriyo sayısı, ayrıca sperm ve yumurtanın kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Ancak genç hastalarda (35 yaş altı), başarı oranı yüzde 50-60 civarındayken, daha ileri yaş grubunda (35-40 yaş) bu oran yüzde 30-40 seviyelerine düşmektedir.” dedi.