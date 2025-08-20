BIST 11.135
ICRYPEX sahibi Gökalp İçer ile aşırı doz alan avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi

ICRYPEX sahibi Gökalp İçer ile aşırı doz alan avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi

ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer'in İstanbul'da uyuşturucu temin ederek avukat Göksu Çelebi'nin ölümüne neden olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşen Göksu Çelebi hayatını kaybetti.

ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer’in verdiği aşırı dozda kokain nedeniyle komalık olduğu öne sürülen, geçtiğimiz perşembe günü de beyin ölümü gerçekleşen Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti.

14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer Kireçburnu’nda, ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ve Göksu Çelebi birlikte kokain kullandı.



YOĞUN BAKIMDAYDI
Aşırı dozda uyuşturucu sonrası fenalaşan Göksu Çelebi, haftalardır hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. 

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşen Göksu Çelebi, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÖKALP İÇER TUTUKLU



ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, genç avukat Göksu Çelebi’nin aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu fenalaşmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. 

