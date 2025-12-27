BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  GÜNCEL

Otoparklarda yeni dönem başlıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

Otoparklarda yeni dönem başlıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

Otopark Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi. Otopark zorunluluğu için yapı alanı sınırı 250 metrekareden 500 metrekareye yükseltilirken, hastanelerde otopark hesabına esas alan ölçüsü de 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Otopark Yönetmeliği’nde önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikler, yapıların otopark yükümlülüklerinde yeni ölçütler getirdi.

OTOPARKTA ALAN KRİTERLERİ DEĞİŞTİ

Yayımlanan karara göre, Otopark Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde yer alan 250 metrekarelik alan kriteri 500 metrekare olarak değiştirildi. Böylece belirli yapıların otopark zorunluluğuna tabi olacağı alan büyüklüğü artırılmış oldu.

METREKARELER BÜYÜDÜ

Ayrıca yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan “Sağlık Yapıları” başlığı altındaki hastaneler için otopark hesabında esas alınan alan ölçüsü de güncellendi. Buna göre, daha önce 75 metrekare olarak uygulanan kriter 85 metrekareye çıkarıldı.

Söz konusu değişiklikler, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumlu olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan Adalet Bakanlığına "Epstein dosyalarındaki tüm Demokratların ismini açıklama" çağrısı
Trump'tan Adalet Bakanlığına "Epstein dosyalarındaki tüm Demokratların ismini açıklama" çağrısı
Şamil Tayyar'dan Ahmet Hakan'ın Sadettin Saran eleştirisine cevap: Sicili bozuk biri
Şamil Tayyar'dan Ahmet Hakan'ın Sadettin Saran eleştirisine cevap: Sicili bozuk biri
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
Peugeot, 408 ve 2008 modellerinin 48V hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa çıkardı
Peugeot, 408 ve 2008 modellerinin 48V hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa çıkardı
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yeni atamalar
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yeni atamalar
Kar kalınlığı 10 santimetre oldu! Bu yolu kullanan sürücüler dikkat
Kar kalınlığı 10 santimetre oldu! Bu yolu kullanan sürücüler dikkat
Çok net konuştu! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Çok net konuştu! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Rusya'da İslami banka kurulması planlanıyor
Rusya'da İslami banka kurulması planlanıyor
Tutuklu Murat Övüç, Tekirdağ'daki cezaevine sevk edildi
Tutuklu Murat Övüç, Tekirdağ'daki cezaevine sevk edildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Faaliyetleri bir ay durduruldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Faaliyetleri bir ay durduruldu
"MHRS randevusuna gidilmediği için para cezası uygulandığı" iddiası! DMM'den açıklama
"MHRS randevusuna gidilmediği için para cezası uygulandığı" iddiası! DMM'den açıklama
İstanbul'da oto sanayi sitesinde yaşandı! Biri camdan atladı...
İstanbul'da oto sanayi sitesinde yaşandı! Biri camdan atladı...