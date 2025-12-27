Trump'tan Adalet Bakanlığına "Epstein dosyalarındaki tüm Demokratların ismini açıklama" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyasında yer alan tüm Demokratların isminin açıklanması için Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu.

Abone ol

Trump, konuya ilişkin ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yaptı.

Adalet Bakanlığının Epstein davasına ilişkin 1 milyondan fazla sayfa yeni belge yayınladığına işaret eden Trump, "Adalet Bakanlığı tüm zamanını bu Demokrat ilhamlı oyuna harcamaya zorlanıyor. Ne zaman yeter artık deyip zamanlarını seçim yolsuzluğuna falan harcamaya başlayacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Paylaşımında Trump, "Epstein ile çalışanlar Demokratlar, Cumhuriyetçiler değil. İsimlerin hepsini yayımlayın, onları utandırın ve ülkemizi geri almaya yardım edin." ifadelerini kullandı.

Trump, şunları kaydetti:

"Radikal sağ, halkın Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin başarılarını değil, çok zaman önce ölmüş Jeffrey Epstein'i konuşmasını istiyor. Başka bir cadı avı."

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.