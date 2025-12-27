BIST 11.294
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yeni atamalar

Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan pozisyonlara yapılan yeni atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Faruk Kaymak, Lüksemburg Büyük Dükalığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Ayrıca, İkili İşler Genel Müdürü Yaprak Balkan, AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü ise Karadağ nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine getirildi.

