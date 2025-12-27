İZBETON dosyasında yeni gelişme: Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu aynı dosya üzerinden yeniden gözaltına alındı. Soruşturma, kooperatifler üzerinden yürütülen işlemlerle ilgili iddiaları kapsıyor.Abone ol
İZBETON dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltına alındı. Aynı soruşturma çerçevesinde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tutuklu yargılanması sürerken, dosyada yeni işlemler dikkat çekti.
Daha önce aynı dosya kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Aslanoğlu’nun, soruşturmanın ilerleyen aşamasında tekrar işlem gördüğü öğrenildi. Dosyada adı geçen isimlerden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise hâlâ tutuklu.
Soruşturma çerçevesinde ifade alma ve delil inceleme süreçlerinin sürdüğü, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltındaki kişilerin durumuna ilişkin kararın netleşeceği belirtildi.