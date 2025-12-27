BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  GÜNCEL

İZBETON dosyasında yeni gelişme: Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltında

İZBETON dosyasında yeni gelişme: Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu aynı dosya üzerinden yeniden gözaltına alındı. Soruşturma, kooperatifler üzerinden yürütülen işlemlerle ilgili iddiaları kapsıyor.

Abone ol

İZBETON dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltına alındı. Aynı soruşturma çerçevesinde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tutuklu yargılanması sürerken, dosyada yeni işlemler dikkat çekti.

Daha önce aynı dosya kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan Aslanoğlu’nun, soruşturmanın ilerleyen aşamasında tekrar işlem gördüğü öğrenildi. Dosyada adı geçen isimlerden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise hâlâ tutuklu.

Soruşturma çerçevesinde ifade alma ve delil inceleme süreçlerinin sürdüğü, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından gözaltındaki kişilerin durumuna ilişkin kararın netleşeceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin kan bağışında rekor yılı: 3 milyon ünite
Türkiye'nin kan bağışında rekor yılı: 3 milyon ünite
50 aracın karıştığı zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
50 aracın karıştığı zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı
İstanbul'da kar başladı! Bu ilçeler bembeyaz oldu akşam saatlerine dikkat!
İstanbul'da kar başladı! Bu ilçeler bembeyaz oldu akşam saatlerine dikkat!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Türkiye çıkışı: Duvara sıkıştık
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Türkiye çıkışı: Duvara sıkıştık
Beşiktaş Divan Kurulu'nda toplam borç açıklandı! Başkan Adalı sitem etti
Beşiktaş Divan Kurulu'nda toplam borç açıklandı! Başkan Adalı sitem etti
Operasyon an meselesi, ordunun hazırlıkları bitti! Süre doluyor
Operasyon an meselesi, ordunun hazırlıkları bitti! Süre doluyor
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması! Remzi Albayrak dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması! Remzi Albayrak dahil 4 kişi gözaltına alındı
Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik cezalar artırıldı
Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik cezalar artırıldı
New York Post: Trump, Somaliland'in bağımsızlığını tanımaya hazır değil
New York Post: Trump, Somaliland'in bağımsızlığını tanımaya hazır değil
Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan finansman anlaşması yürürlüğe girdi
Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan finansman anlaşması yürürlüğe girdi
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı