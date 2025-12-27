BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
Biri 1, diğer 7 yaşındaydı! Mersin'de kahreden yangın

Kahreden haber Mersin'den geldi. Silifke ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Biri henüz 1, diğeri 7 yaşındaki iki çocuğunu kaybeden anne, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Mukaddem Mahallesi, 220 Sokak'ta meydana gelen acı olay herkesi kahretti. Baba H.T. işe gittikten sonra anne A.T de çocukları 1 yaşındaki Ayaz ile 7 yaşındaki Poyraz'ı evde bırakarak markete gitti. 300 metre uzaklıktaki markete giden anne döndüğünde dehşeti yaşadı.

Sobadan çıkan yangın tüm evi sardı. Market dönüşü yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti.

2 ÇOCUKTAN ACI HABER

Alev alev yanan eve ekipler müdahale ederek söndürdü. Yangında içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

2 çocuğunu kaybeden annenin olay yerinde feryat ettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

