New York Post: Trump, Somaliland'in bağımsızlığını tanımaya hazır değil

İsrail’in Somaliland’i bağımsız devlet olarak tanımasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, aynı adımı atmaya henüz hazır olmadığını söyledi. Trump, New York Post’a yaptığı açıklamada, konunun inceleneceğini belirterek, “Birçok şey üzerinde çalışıyoruz ve muhteşem kararlar veriyorum” dedi.

New York Post gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Somaliland’in bağımsızlığını tanımasının ardından bu konuda benzer bir adım atmaya şu an için hazır olmadığını söyledi.

Axios: Trump ve Zelenskiy, barış planını 28 Aralık’ta Florida’da ele alacak

“SOMALİLAND’İ BİLEN VAR MI GERÇEKTEN?"

Trump, gazeteye telefonla verdiği demeçte, “Her şey çalışma altında. Bu konuyu çalışacağız. Birçok şey üzerinde çalışıyoruz ve muhteşem kararlar veriyorum, bunlar da doğru kararlar.” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, “Somaliland’i bilen var mı gerçekten?” şeklinde bir soru da yöneltti.

Netanyahu, bir gün önce yaptığı açıklamada, Somaliland’i “bağımsız ve egemen bir devlet” olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, Somaliland’i tanıyan ilk ülke oldu. 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland, bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir ülke olarak tanınmadı. Somali yönetimi ise Somaliland’i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor ve bölgeyle ilgili uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu hükümetinin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

