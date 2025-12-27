Salgınlar sadece sağlığı değil, toplumu da etkiliyor! Bir sonraki salgın kapıyı çalmadan önleminizi alın

Kovid-19 pandemisi, bir virüsün sadece bedeni değil; ekonomiyi, psikolojiyi ve sosyal hayatı nasıl felç edebileceğini tüm dünyaya öğretti. 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü vesilesiyle uyarılarda bulunan Medipol Sağlık Grubu’ndan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, “Hazırlık sadece devletin değil, bireyin de görevidir” dedi.

Salgınlar başladığı anda sadece hastaneleri değil, hayatın tamamını kuşatıyor. 27 Aralık Uluslararası Salgına Hazırlık Günü kapsamında konuşan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, bir sonraki tehdide karşı hazır olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

SALGIN SADECE SAĞLIĞI DEĞİL TOPLUMU DA ETKİLİYOR

Salgınların yalnızca fiziksel sağlığı tehdit etmediğini belirten Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, bu süreçlerin toplumda ciddi sosyolojik ve psikolojik sorunlara yol açtığını söyledi. Diktaş, salgın dönemlerinde günlük yaşamın aksadığını, ekonomik kayıpların arttığını ve toplum genelinde stres düzeyinin yükseldiğini ifade etti.

DOĞRU BİLGİ, DOĞRU KAYNAK

Salgınlara hazırlığın ilk adımının doğru bilgi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, “Salgına yol açabilecek hastalıklar hakkında güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek son derece önemlidir. Bu noktada ülkemizde en güvenilir kaynak her zaman Sağlık Bakanlığı’nın verileri ve uyarılarıdır” dedi.Salgınların kontrol altına alınmasında aşıların kritik rol oynadığını belirten Doç. Dr. Diktaş, “Grip, zatürre ve çocukluk çağı aşıları mutlaka düzenli şekilde yaptırılmalıdır. Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasındaki en önemli faktörlerden biri aşılamaydı. Aşıların güvenli ve etkili bir korunma yöntemi olduğunu hep birlikte yaşadık” diye konuştu.

EVLERDE DE HAZIRLIK ŞART

Salgın dönemlerine bireysel hazırlığın da büyük önem taşıdığını dile getiren Doç. Dr. Diktaş, “Evlerde maske, ateş ölçer gibi temel ekipmanların bulundurulması gerekir. Olası bir salgın durumunda izolasyon, beslenme ve barınma koşullarının da önceden planlanması önemlidir.” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ORDUSUNUN KORUNMASI

Salgınla mücadelede insan kaynağının korunmasının hayati olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, “Sağlık çalışanlarının aşılanması ve maske, gözlük, siperlik, koruyucu önlük gibi ekipmanları eksiksiz kullanması salgın yönetiminin temel unsurlarındandır” dedi. Doç. Diktaş, “Salgına karşı hazırlık sadece devletlerin değil, bireylerin de sorumluluğudur. Hepimiz üzerimize düşeni yaparsak daha az kayıp yaşar, sağlıklı günlere ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.