BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  GÜNCEL

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması! Remzi Albayrak dahil 4 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması! Remzi Albayrak dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın da arasında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

4 şüpheli de gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında söz konusu suçlar açısından eylemleri bulunduğu delilleriyle birlikte tespit edilen İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar başladı İstanbul'a geliyor! İzlanda soğukları donduracak bu illerdekiler kuvvetli kar yağışına dikkat
Foto Galeri Kar başladı İstanbul'a geliyor! İzlanda soğukları donduracak bu illerdekiler kuvvetli kar yağışına dikkat Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik cezalar artırıldı
Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik cezalar artırıldı
New York Post: Trump, Somaliland'in bağımsızlığını tanımaya hazır değil
New York Post: Trump, Somaliland'in bağımsızlığını tanımaya hazır değil
Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan finansman anlaşması yürürlüğe girdi
Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan finansman anlaşması yürürlüğe girdi
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu! 17 şüpheli tutuklandı
Salgınlar sadece sağlığı değil, toplumu da etkiliyor! Bir sonraki salgın kapıyı çalmadan önleminizi alın
Salgınlar sadece sağlığı değil, toplumu da etkiliyor! Bir sonraki salgın kapıyı çalmadan önleminizi alın
Otoparklarda yeni dönem başlıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
Otoparklarda yeni dönem başlıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump'tan Adalet Bakanlığına "Epstein dosyalarındaki tüm Demokratların ismini açıklama" çağrısı
Trump'tan Adalet Bakanlığına "Epstein dosyalarındaki tüm Demokratların ismini açıklama" çağrısı
Şamil Tayyar'dan Ahmet Hakan'ın Sadettin Saran eleştirisine cevap: Sicili bozuk biri
Şamil Tayyar'dan Ahmet Hakan'ın Sadettin Saran eleştirisine cevap: Sicili bozuk biri
Peugeot, 408 ve 2008 modellerinin 48V hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa çıkardı
Peugeot, 408 ve 2008 modellerinin 48V hibrit versiyonunu Türkiye'de satışa çıkardı
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yeni atamalar
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yeni atamalar
Kar kalınlığı 10 santimetre oldu! Bu yolu kullanan sürücüler dikkat
Kar kalınlığı 10 santimetre oldu! Bu yolu kullanan sürücüler dikkat
Çok net konuştu! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Çok net konuştu! Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?