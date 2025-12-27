Kar başladı İstanbul'a geliyor! İzlanda soğukları donduracak bu illerdekiler kuvvetli kar yağışına dikkat
Hazır olun resmen donduran soğuklar geliyor. Uzun süredir beklenen kar yağışı için peş peşe açıklamalar yapılıyor. Bugün hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek. Yeni haftada beyaz örtü İstanbul'u saracak. Kar yağışı sadece İstanbul'da değil pek çok şehirde etkili olacak. Bugün kuvvetli kar yağışı beklenen iller açıklandı. Bolu'da da kar mesaisi başladı.
Hava sıcaklığı hissediler derecede düşecek. Pek çok şehirde kar yağışı etkili olmaya devam ederken uzmanların açıklamalarına göre yeni hafta ile birlikte İstanbul'da da kar yağışı görülecek. Bolu'da gün boyu etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Bir hafta sürecek
İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk hava ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.
Kentte sıcaklıkların bu geceden itibaren 5 derece civarına gerileyeceği, bölgedeki sıcaklıkların ise dondurucu seviyedeki sıfır derecelere ineceği tahmin ediliyor.