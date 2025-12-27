BIST 11.294
Mersin'de yangın faciası! 1 ve 7 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti

Mersin'den son gelen haber korkunç! Silifke ilçesinde iki katlı müstakil evde yangın çıktı. 7 yaşındaki Poyraz ve 1 Ayaz yaşamını yitirdi. Yangının sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

Mersin'de yangın faciası! 1 ve 7 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti - Resim: 1

Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de yangın faciası! 1 ve 7 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti - Resim: 2

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Poyraz Türker (7) ve Ayaz Türker'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mersin'de yangın faciası! 1 ve 7 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti - Resim: 3

Olay yerinde sinir krizi geçiren anne Ayşenur Türker'i yakınları teselli etti.

Mersin'de yangın faciası! 1 ve 7 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti - Resim: 4

Sobadan çıktığı değerlendirilen yangının, anne Ayşenur Türker'in bakkala ekmek almaya gittiği sırada çıktığı, baba Halil Türker'in de işte olduğu öğrenildi.

