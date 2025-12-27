BIST 11.294
İstanbul'da kar başladı! Bu ilçeler bembeyaz oldu akşam saatlerine dikkat!

Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı. Kent genelinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. İstanbul genelinde de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış, kentin yüksek kesimleri ile bazı bölgelerinde yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bıraktı. Özellikle Anadolu yakasında araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Yağışın yeni hafta ile birlikte daha da etkisini artırması bekleniyor. İşte İstanbul'da son durum...

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından kentte hava sıcaklıkları hızla düşerken, yağışlar yer yer kara dönüştü.

İstanbul'un bu ilçelerinde kar başladı

Gece saatlerinde kent genelinde başlayan yağmur, İstanbul'un bazı yüksek kesimlerinde kara dönüştü. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek bölgelerinde kar yağışı yağmurla karışık olarak yer yer kendini gösterdi.

Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu, ve Şişli'de yağmurun zaman zaman karla karışık olarak yağdığı görüldü. Yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü belirtilirken kent genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye devam etmesi bekleniyor. 

Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Pendik'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle arabaların üzerini ince beyaz örtü kapladı.

Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu ve Şişli'de ise aralıklarla karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

