Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik cezalar artırıldı

Çevre Kanunu uyarınca biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere 1 Ocak 2026'dan itibaren verilecek cezalarda yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin ilgili hükmü uyarınca aykırılık hallerinde uygulanacak idari para cezaları, bu yıl için yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacak

Buna göre, Kanunda belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, sulak alanlar için belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlar ile nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmasına ilişkin esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacak.

1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak

Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yoluyla arazi kazanmaya çalışanlara kesilecek ceza miktarı da 3 milyon 496 bin 768 lira olarak tespit edildi.

Ceza miktarları, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.