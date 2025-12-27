BIST 11.294
Rusya'da İslami banka kurulması planlanıyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'da İslami banka kurulması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Rusya'daki iş dünyası ve Müslüman temsilcilerle İslami banka kurulmasını istişare ettiklerini anlatan Aksakov, "Rusya'da bir İslami banka kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Böyle bir banka kurmak için Arap ülkeleriyle de görüşüyoruz." dedi.

Rusya'da Müslümanların toplam nüfusa oranının 2033'e kadar yüzde 30'a yükselmesi beklenirken, İslami bankacılık da popülerlik kazanıyor.

Rusya'nın Tataristan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bazı bölgelerinde katılım bankacılığına yönelik deneysel işlemler 1 Eylül 2023'te başlamıştı.

