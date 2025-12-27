BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Yenidoğan çetesi" davasında tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

"Yenidoğan çetesi" davasında tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi.

Abone ol

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan, organize suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve müştekilerin hazır bulunduğu duruşmada, avukatların talepleri alındı.

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya 1,5 saat ara verdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan heyet, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen sanıklar doktor Mehmet Gürül, hemşireler Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına da hükmeden mahkeme heyeti, diğer tutuklu 10 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Mart 2026'ya erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi asla yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizi asla yalnız bırakmayacağız
MHP lideri Bahçeli: "Erdoğan günümüzün Süleyman'ıdır"
MHP lideri Bahçeli: "Erdoğan günümüzün Süleyman'ıdır"
Libya'dan Türkiye açıklaması! Düşen uçakla ilgili soruşturma derinleşti
Libya'dan Türkiye açıklaması! Düşen uçakla ilgili soruşturma derinleşti
1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak! O ilde simide zam geldi
1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak! O ilde simide zam geldi
Asgari ücret zammı etiketlere yansıdı mı? Bakanlık düğmeye bastı!
Asgari ücret zammı etiketlere yansıdı mı? Bakanlık düğmeye bastı!
Valilik açıkladı! Yol tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Valilik açıkladı! Yol tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Şanlıurfa'da dehşet! Sesi duyan ekiplere haber verdi, ikisi de...
Şanlıurfa'da dehşet! Sesi duyan ekiplere haber verdi, ikisi de...
Biri 1, diğer 7 yaşındaydı! Mersin'de kahreden yangın
Biri 1, diğer 7 yaşındaydı! Mersin'de kahreden yangın
İZBETON dosyasında yeni gelişme: Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltında
İZBETON dosyasında yeni gelişme: Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltında
Türkiye'nin kan bağışında rekor yılı: 3 milyon ünite
Türkiye'nin kan bağışında rekor yılı: 3 milyon ünite
50 aracın karıştığı zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
50 aracın karıştığı zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı