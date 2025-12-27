BIST 11.294
50 aracın karıştığı zincirleme kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın Gunma eyaletinde 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 26 kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Gunma eyaletindeki otoyolda buzlanma nedeniyle bir kamyonun başka bir kamyona çarpmasıyla başlayan kazada, yaklaşık 50 aracın dahil olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

10 araç alev aldı

Kaza nedeniyle 10 araç alev alırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 10 saat sürdü ve yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 5'i ağır 26 kişi yaralandı.

