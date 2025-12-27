BIST 11.294
HABER /  GÜNCEL

Asgari ücret zammı etiketlere yansıdı mı? Bakanlık düğmeye bastı!

Asgari ücret zammı market reyonlarındaki ürünlerin etiketlerini etkilemeye başladı. Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücret artışının ardından yaşanabilecek fahiş fiyat uygulamalarına karşı market denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücret artışının ardından yaşanabilecek fahiş fiyat uygulamalarına karşı market denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakanlık, alışveriş merkezi (AVM), market ve gıda ürünlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara'daki bir AVM'de yer alan markette denetim yaptı. Bu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketleri incelendi. Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyuşmazlığına yönelik de denetim yapıldı.

YENİ YIL ÖNCESİ SIKI DENETİM

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, burada

yaptığı değerlendirmede, 81 ilde fahiş fiyat denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Bu denetimlerde ürünün geçmişe yönelik 3 aylık faturalarını istediklerini bildiren Tan, denetimlerin ardından idari yaptırımların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca uygulandığını söyledi.

Tan, söz konusu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin incelendiğini ifade ederek, "Asgari ücretin açıklanmasından sonra bu artışı gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına mani olmak için bu denetimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

Ankara'da 6 ilçede eş zamanlı denetim yaptıklarını aktaran Tan, Bakanlık talimatları doğrultusunda asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyatlara mahal vermemesine yönelik denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

BURSA'DA SIKI TAKİP

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi alışveriş merkezinde fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve beraberindeki ekip tarafından "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında alışveriş merkezindeki kuruyemiş, hediyelik eşya satan işletmeler, market ve yeme içme sektöründe faaliyet gösteren kafe, restoran ve lokantalara yönelik işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin artırılması sebebiyle fiyatlarda artış yapılıp yapılmadığına, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarda fiyat listelerinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ürünlere ait fiyat etiketinin bulunup bulunmadığına, ayrıca raf etiket fiyatıyla kasa fiyatları arasında bir uyumsuzluğun olup olmadığına ve bunlarla birlikte fahiş fiyat artışı kapsamında ürünlerin fiyatlarının artırılıp artırılmadığına yönelik inceleme yapıldı.

Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerini artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kuruyemişçi, hediyelik eşya, market, restoran ve lokanta gibi işletmelerde denetim gerçekleştirdiklerini belirten Aslanlar, şöyle konuştu:

"Bursa genelinde 2025 yılında yaklaşık 67 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerimiz büyük bir kararlılıkla devam edecek. Yılbaşı yaklaşırken kuruyemiş, gıda, market, hediyelik eşya gibi ürünler üzerinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, kafe, restoran, lokanta gibi yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde denetimleri gerçekleştiriyoruz." Aslanlar, kent genelinde diğer sektörlere yönelik de denetimlerin süreceğini kaydetti.

