Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Türkiye çıkışı: Duvara sıkıştık

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova üzerinden tırmanan gerilimde Türkiye’yi doğrudan hedef aldı. Vucic, Kosova’nın bağımsızlığının tanınması için yeni bir dalga başlatıldığını öne sürerek sürecin arkasında Ankara’nın bulunduğunu iddia etti.

Vucic, Kosova’nın bağımsızlığının tanınması için yeni bir dalganın başlatıldığını söyleyerek bu sürecin arkasında Türkiye ve Suudi Arabistan’ın bulunduğunu dile getirdi.

"YENİ BİR TANIMA DALGASI BAŞLATILDI"

Belgrad’da düzenlenen büyükelçiler konferansında konuşan Vucic, yalnızca Sırbistan topraklarının değil, tüm bölgenin hedef alındığını savundu. Kosova dosyasının yeniden uluslararası sahaya taşındığını söyleyen Vucic, Ankara’nın bu süreçte belirleyici rol oynadığını ifade etti.

NATO GÖNDERMESİYLE TANSİYON YÜKSELDİ

Vucic, bölgeyi NATO üzerinden suçladı. Sırbistan’ın İsrail’le yürüttüğü silahlanma anlaşmaları ise açıklamalarda yer bulmadı.Ülke liderlerine şunu sordu:

Sırbistan, geçtiğimiz aylarda İsrailli savunma devi Elbit Systems'la 1,6 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'in bu ayki haberinde de, Sırbistan'ın 2025'in ilk 6 ayında İsrail'e 55,5 milyon euro değerinde mühimmat ihraç ettiği bildirilmişti.

"DUVARA SIKIŞTIK"

Kosova konusunda artan baskılara değinen Vucic, Sırbistan’ın zorlu bir sürece girdiğini belirtti. Ellerinde bazı kozlar bulunduğunu söyleyen Vucic, bunların ne zaman kamuoyuna açıklanacağının bir zaman meselesi olduğunu kaydetti. “Duvara sıkıştık ve kendimiz için savaşacağız” sözleri Belgrad’ın sertleşen tonunu ortaya koydu.

Vucic, Sudan ve Suriye gibi ülkelerin Kosova’yı tanıma sürecinde Türkiye’nin etkisine dikkat çekti. Bu ülkelerle iyi ilişkiler kurulması gerektiğini söylese de sürece dair net olunması gerektiğini vurguladı.

Vucic, daha önce Kosova’ya Baykar üretimi Skydagger kamikaze dronlarının teslim edilmesi sonrası Türkiye’ye sert sözler yöneltmiş, ardından söylemini yumuşatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “büyük Türk lideri” ifadelerini kullanan Vucic, Türkiye’nin bölge istikrarındaki rolünü kabul etmişti.