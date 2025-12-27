Resmi Gazete'de yayımlandı! Faaliyetleri bir ay durduruldu

Bursa'da bulunan bir uluslararası gözetim şirketinin faaliyetlerinin bir ay durdurulmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davranan Bursa'da bulunan "KRMP Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirket" ünvanlı şirketin faaliyetleri bir ay durduruldu.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.