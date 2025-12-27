BIST 11.294
Bursa'da yangın! Atölyede başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçradı

Bursa'da yangın! Atölyede başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde plastik kalıp atölyesinde başlayıp bitişikteki iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir plastik kalıp atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki çelik kapı imalatı yapan bir iş yerine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

