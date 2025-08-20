BIST 11.135
Trump yıllar öncesinin hesabını kesti güvenlik izinlerini iptal etti

ABD'de Donald Trump yönetimi, federal hükümetin istihbarat camiasından 37 aktif görevdeki ve eski ulusal güvenlik yetkilisinin güvenlik izinlerini kaldırdı. İzinleri kaldırılan kişiler arasında 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesiyle ilgili istihbarat değerlendirmelerinde Trump'ı eleştirenler de yer alıyor.

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gabbard, güvenlik iznine sahip bulunmanın "ayrıcalık" olduğunu kaydederek, "Kamu güvenini istismar ederek istihbaratı siyasallaştıran ve manipüle eden, yetkisiz şekilde gizli bilgileri sızdıran ve/veya mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal eden 37 aktif görevdeki ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik izinleri iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İzinleri kaldırılan görevlilerin çoğu yıllar önce hem üst düzey hem de göz önünden uzak pozisyonlarda görev yapmış isimlerden oluşuyor. Bazıları, 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesiyle ilgili istihbarat değerlendirmelerinde yer almış ve Trump'a eleştiri yöneltilen mektuplar imzalamıştı.

Trump, göreve başlamasının ardından eski Başkan Joe Biden'ın yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi bazı üst düzey isimlerin güvenlik izinlerini kaldırmıştı.

