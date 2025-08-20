BIST 11.135
2 ilde denize girmek yasaklandı! Açıklama geldi

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde ve Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 20 Ağustos Çarşamba Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde denize girilmesi yasaklandı

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 20 Ağustos Çarşamba günü Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

