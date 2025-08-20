BIST 11.135
AJet'ten 9 Avrupa ülkesine 9 avroya seyahat fırsatı

AJet'in indirimli bilet kampanyasında 9 Avrupa ülkesine yapılacak seyahatlerde biletler, 8 kilogram kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli toplam 112 bin 224 koltuğun satışa sunulduğu indirimli bilet kampanyası başlattı.

Kampanya, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlama fırsatı sunuyor. Kampanya, aralarında Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç'in yer aldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor.

15 Eylül 2025-19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatler

İndirimli biletler, 22 Ağustos Cuma saat 23.59'a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025-19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında AJet'in mobil uygulaması ve "AJet.com" üzerinden satın alınan biletlerin 8 kilogram ücretsiz kabin bagajı hakkı bulunuyor. Ayrıca basic paketler kapsamında, 10 kilograma kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 avro, 11-20 kilogram arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 avro olarak belirlendi.

