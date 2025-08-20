BIST 11.135
Kuveyt Türk ve Bilet.com'dan gençlere özel uçak biletlerinde indirim kampanyası

Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, Bilet.com işbirliğiyle uçak biletlerinde indirim kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yaz tatili döneminde seyahat etmeyi düşünen, yeni müşteri olacak 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine ve mevcut tüm Kuveyt Türk Kampüs üyelerine özel hazırlanan kampanyayla avantajlı seyahat imkanları sunuluyor.

Kampanyaya Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden kolayca katılım sağlanabilirken, banka bu adımla dijital bankacılığın sunduğu kolaylıkları seyahat fırsatlarıyla birleştiriyor.

Kampanya kapsamında sağlanan özel indirim, Kuveyt Türk Mobil uygulamasından özel referans kodu kullanarak yeni müşteri olan ve öğrenci belgelerini doğrulayarak Kuveyt Türk Kampüs üyesi 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine sunuluyor.

Bu adımları tamamladıktan sonraki günden itibaren müşteriler, Sağlam Nakit Kartları ile yapacakları Bilet.com alışverişlerinde 1000 lira indirim hakkı kazanırken, Kuveyt Türk Mobil'den oluşturacakları sanal kartla işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Mevcut Kuveyt Türk Kampüs müşterileri ise kısa mesaj yoluyla kampanyaya katıldıktan sonra tüm Kuveyt Türk kartlarıyla kullanabilecekleri şekilde yurt içi uçak biletlerinde 300 lira, yurt dışı uçak biletlerinde ise 500 lira indirim kazanacak. Her kodun tek kullanımlık olduğu kampanya, 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.

