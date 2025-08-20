BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,80
ALTIN 4.401,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Oyun parkında yaşandı! Ağlamasına koştular

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Oyun parkında yaşandı! Ağlamasına koştular

Konya’nın Beyşehir ilçesinde oyun parkında ayağına demir vida saplanan çocuk yaralandı.

Abone ol

Hacıarmağan Mahallesi'ndeki parkta oynayan 4 yaşındaki A.E'nin ayağına vida saplandı.

Ağlayan çocuğun yardımına koşan aile, vidayı çıkartamayınca 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Demir testere ile vida kesildikten sonra çocuk, sıkıştığı yerden çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oyun aletinin çevresine şerit çekilerek, kullanım dışı bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
2 ilde denize girmek yasaklandı! Açıklama geldi
2 ilde denize girmek yasaklandı! Açıklama geldi
Garanti BBVA ve Simpra'dan restoranlara dijital dönüşüm desteği
Garanti BBVA ve Simpra'dan restoranlara dijital dönüşüm desteği
ICRYPEX sahibi Gökalp İçer ile aşırı doz alan avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi
ICRYPEX sahibi Gökalp İçer ile aşırı doz alan avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi
Üretmek pahalıya gelince gübre ihracat rekoru kırıldı bakın hangi ülkeden aldık
Üretmek pahalıya gelince gübre ihracat rekoru kırıldı bakın hangi ülkeden aldık
Balıkesir sallanıyor! Yeni deprem oldu, AFAD duyurdu
Balıkesir sallanıyor! Yeni deprem oldu, AFAD duyurdu
Trump yıllar öncesinin hesabını kesti güvenlik izinlerini iptal etti
Trump yıllar öncesinin hesabını kesti güvenlik izinlerini iptal etti
Cem Küçük: Hükümet emekli maaşlarına acilen el atmalı
Cem Küçük: Hükümet emekli maaşlarına acilen el atmalı
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu 22 yaşında ve 5 yıl kalacak
Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini duyurdu 22 yaşında ve 5 yıl kalacak
DMM'den komisyonda bölünme talep edildi iddiasıyla ilgili açıklama
DMM'den komisyonda bölünme talep edildi iddiasıyla ilgili açıklama
Kanser sonrası anne-baba olmak mümkün mü? Doç. Dr. Aysu Akça kritik noktaları açıkladı
Kanser sonrası anne-baba olmak mümkün mü? Doç. Dr. Aysu Akça kritik noktaları açıkladı
Mahalleli merak etti! Metruk evden çıkan dehşete düşürdü...
Mahalleli merak etti! Metruk evden çıkan dehşete düşürdü...
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Erişim engeli geldi
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Erişim engeli geldi