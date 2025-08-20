Sapkınlık dolu şiddet oyunu canlı yayında ölümle bitti korkunç olayın görüntüsü
FRANSA bu korkunç olayı konuşuyor. Raphaël Graven, lakaplı "Jean Pormanove", 17-18 Ağustos gecesi Kick yayın platformunda canlı yayınlanan bir çekim sırasında uykusunda hayatını kaybetti. Ölümü geniş çaplı tepkilere yol açtı: Aslen Moselle'li olan yayıncı, partnerleri tarafından aşağılayıcı muamelelere ve fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldı. Yayıncı olmadan önce, 1990'lar ve 2000'ler arasında Metz-Frescaty'deki BA 128'de askerlik yaptı .
46 yaşındaki yayıncı Jean Pormanove (Raphaël Graven takma adıyla), Kick platformunda on iki gün süren canlı yayının ardından hayatını kaybetti. Pormanove, Nice yakınlarındaki Contes'te çekilen ve sayısız aşağılama ve şiddete maruz kaldığı videolarıyla ünlenen ilk Fransız yayıncılardan biriydi. Ölümü de sapkın şiddetin sonunda geldi. İşte Fransa'yı ayağa kaldıran canlı yayındaki ölüm:
46 yaşındaki yayıncı Jean Pormanove'ın internetteki canlı yayını tamamen sapkın bir şiddet üzerine kuruluydu. Yukardaki fotoğrafta gördüğünüz arkadaşları canlı yayında ona işkence ediyor, sapkın şiddet unsunlarını uyguluyordu. Son yayında kesintisiz şiddet doluydu ve tam 10 gündür devam ediyordu.
3 kişi kılık değiştirip Jean Pormanove'a sapkınlık dolu şiddetler uygulamıştı. On binlerce internet kullanıcısının canlı olarak izlediği bu sapkın şiddet oyunu 297. saatte ölümle noktalandı.
46 yaşındaki Jean Pormanove dayak molasında uykuya yattı. O anları da canlı yayınlıyorlardı. Jean Pormanove dayağın acısıyla uykusunda inliyordu.