Sapkınlık dolu şiddet oyunu canlı yayında ölümle bitti korkunç olayın görüntüsü

46 yaşındaki yayıncı Jean Pormanove (Raphaël Graven takma adıyla), Kick platformunda on iki gün süren canlı yayının ardından hayatını kaybetti. Pormanove, Nice yakınlarındaki Contes'te çekilen ve sayısız aşağılama ve şiddete maruz kaldığı videolarıyla ünlenen ilk Fransız yayıncılardan biriydi. Ölümü de sapkın şiddetin sonunda geldi. İşte Fransa'yı ayağa kaldıran canlı yayındaki ölüm: