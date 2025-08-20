15 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta konuştu

Büyükçekmece'de yaklaşık 15 milyon liralık Ferrari ile test sürüşünde kaza yapan usta Hakan Yılmaz, "3 milyonluk bir hasar mevcut. Müşteriyi mağdur etmemek için 15 milyonu vereceğiz." dedi.

Büyükçekmece'de müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için test sürüşüne götüren usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip, köprü ayağına çarptı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 15 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşananları anlatan usta Hakan Yılmaz, "Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikâyetiyle geldi. Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bu araçlarda pencere çerçevesi yoktur. Bunun için de sürüşte rüzgar sesini duyunca ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Aracın daha önceden kazası varmış, 3 milyonluk bir hasar mevcut. Müşteriyi mağdur etmemek için 15 milyonu vereceğiz. Aracın kaskosu da yok. Onun için de biz üstleneceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok" dedi.

"TESTE ÇIKMAMIZ OLAĞAN BİR DURUM"

Yılmaz sosyal medya platformlarında kendisi aleyhinde kötü yorum yapanlara da seslenerek, "Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.