BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,81
ALTIN 4.404,95
HABER /  GÜNCEL

15 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta konuştu

Büyükçekmece'de yaklaşık 15 milyon liralık Ferrari ile test sürüşünde kaza yapan usta Hakan Yılmaz, "3 milyonluk bir hasar mevcut. Müşteriyi mağdur etmemek için 15 milyonu vereceğiz." dedi.

Abone ol

Büyükçekmece'de müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için test sürüşüne götüren usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybedip, köprü ayağına çarptı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 15 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşananları anlatan usta Hakan Yılmaz, "Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikâyetiyle geldi. Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bu araçlarda pencere çerçevesi yoktur. Bunun için de sürüşte rüzgar sesini duyunca ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Aracın daha önceden kazası varmış, 3 milyonluk bir hasar mevcut. Müşteriyi mağdur etmemek için 15 milyonu vereceğiz. Aracın kaskosu da yok. Onun için de biz üstleneceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok" dedi.

15 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta konuştu - Resim: 0

"TESTE ÇIKMAMIZ OLAĞAN BİR DURUM"

Yılmaz sosyal medya platformlarında kendisi aleyhinde kötü yorum yapanlara da seslenerek, "Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sapkınlık dolu şiddet oyunu canlı yayında ölümle bitti korkunç olayın görüntüsü
Foto Galeri Sapkınlık dolu şiddet oyunu canlı yayında ölümle bitti korkunç olayın görüntüsü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD halen teslim etmedi Bulgaristan panikte
ABD halen teslim etmedi Bulgaristan panikte
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor...
AJet'ten 9 Avrupa ülkesine 9 avroya seyahat fırsatı
AJet'ten 9 Avrupa ülkesine 9 avroya seyahat fırsatı
Kuveyt Türk ve Bilet.com'dan gençlere özel uçak biletlerinde indirim kampanyası
Kuveyt Türk ve Bilet.com'dan gençlere özel uçak biletlerinde indirim kampanyası
İsrail Gazze için 60 bin askeri göreve çağırdı
İsrail Gazze için 60 bin askeri göreve çağırdı
Oyun parkında yaşandı! Ağlamasına koştular
Oyun parkında yaşandı! Ağlamasına koştular
2 ilde denize girmek yasaklandı! Açıklama geldi
2 ilde denize girmek yasaklandı! Açıklama geldi
Garanti BBVA ve Simpra'dan restoranlara dijital dönüşüm desteği
Garanti BBVA ve Simpra'dan restoranlara dijital dönüşüm desteği
ICRYPEX sahibi Gökalp İçer ile aşırı doz alan avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi
ICRYPEX sahibi Gökalp İçer ile aşırı doz alan avukat Göksu Çelebi yaşamını yitirdi
Üretmek pahalıya gelince gübre ihracat rekoru kırıldı bakın hangi ülkeden aldık
Üretmek pahalıya gelince gübre ihracat rekoru kırıldı bakın hangi ülkeden aldık
Balıkesir sallanıyor! Yeni deprem oldu, AFAD duyurdu
Balıkesir sallanıyor! Yeni deprem oldu, AFAD duyurdu
Trump yıllar öncesinin hesabını kesti güvenlik izinlerini iptal etti
Trump yıllar öncesinin hesabını kesti güvenlik izinlerini iptal etti