Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri belli oldu! Selçuk Bayraktar listenin zirvesinde

Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021'den 2024'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı.

Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer aldı.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021'den 2024'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler oldu. Baykar yöneticileri böylece son 4 yıl listenin zirvesinde yer almayı başardı.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış gerçekleşti. Bu artışta, Baykar'ın ihracat gelirleri belirleyici oldu.

Savunma ve havacılık sektörünün lider ihracatçısı olan Baykar'ın 2024 yılındaki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi.

Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek üst üste ikinci kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi.

İsimlerinin açıklanmasını istemediler

Öte yandan, 2024 vergileme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin 3, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sırasındaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listede 4'üncü sırada 757 milyon 755 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 10'uncu sırada da 372 milyon 720 bin lira vergi tahakkuk eden Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak yer aldı.

Kurumlar vergisi

2024 yılına ilişkin vergileme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 25 milyar 296 milyon 492 bin lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası birinci oldu.

Listenin ikinci sırasında 20 milyar 838 milyon 196 bin lira vergiyle Ziraat Bankası yer aldı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da 12 milyar 71 milyon 499 bin lira ile listenin üçüncü sırasında yer buldu.