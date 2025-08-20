BIST 11.135
Esra Dermancıoğlu isyan etti! "Ben neden sanatçıların arasına giremiyorum"

Sadri Alışık'ın adına verilen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin adayları dün açıklandı. Listeye, özel ödüle layık görülen Barış Arduç damgasını vurdu. Oyuncu için, "Layık görülecek başka isim yok muydu?" eleştirileri yapılırken Esra Dermancıoğlu da yıllardır tiyatro ve dizilerde rol almasına rağmen kendisine ödül verilememesine isyan etti.

Türk tiyatro ve sinema dünyasının emekçilerini onurlandıran ve oyunculuk alanında başarılı isimleri ödüllendiren Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek.

TEPKİ ÇEKEN ÖDÜL

Sinema alanında bu yıl Ayhan Işık Özel Ödülü'nün oyuncu Barış Arduç'a verilecek olmasına tepki yağdı. Sosyal medyada "O ödüle değer görülecek başka isim yok muydu?" yorumları yapıldı.

Beraber adlı yapımdaki başarısıyla Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü de genç oyuncu Mina Demirtaş'ın oldu.

"SANATÇILARIN ARASINA GİREMİYORUM"

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu da ödül alacak kişilerin açıklanmasının ardından Instagram'da yayınladığı videoda "Şimdi Sadri Alışık Ödülleri'ne baktım. Bu Türkiye'de neden ben sanat ve sanatçılar arasına giremiyorum? Almıyorlar. Belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Yani öyle görüyorum, çünkü yıllardır tiyatro ve dizi yapıyorum. Bana, affedersiniz, Hayalet Dayı ile ödül vermişlerdi. Burada bir yanlış olmalı. 'Hayalet Dayı' ile ben nasıl ödül aldım? Kıllı, böyle salak bir karakterle… Arkadaşlar, olmuyor. Türkiye'de sanatçıların arasına giremiyorum. Çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

