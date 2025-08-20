Bakan Işıkhan'dan memmur zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme görüşmelerinde son gelişmeleri paylaştı. Işıkhan, oransal zamda mutabakat sağlanamaması nedeniyle kararın Hakem Kurulu’na bırakıldığı belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduklarını dile getiren Işıkhan, memurların haklarını genişletmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Yaklaşık 25 gün süren çalışmaların ardından Işıkhan, "Birincisi genel oransal zam, bir diğeri ise hizmet kolları. Bu uzun mesailer neticesinde bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Süreç, kamu personelinin geneline ilişkin ve hizmet kollarındaki sendikalarımızla büyük oranda uzlaşma sağladığımızı özellikle ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, 4 milyondan fazla çalışanımızın sendikalarımızın çatısı altında, hizmet kolları çatısı altında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, büro ve bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, eğitim öğretim, bilim hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler, yerel yönetim hizmetleri, basın yayın ve iletişim hizmetleri, kültür ve sanat hizmetleri, bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, tarım ve ormancılık hizmetleri, enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri, diyanet ve vakıf hizmetleri alanlarında çalışanlara teşekkür etti.

'KAZANIMLAR SAĞLADIK'

Oransal zam ile ilgili olarak mutabakat sağlanamadığını ve tahkim sürecinin söz konusu olduğunu kaydeden Işıkhan, "Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Ancak genel toplu sözleşmeye ilişkin bu oransal zam dışındaki kısımlarda da, özellikle ifade etmek istiyorum, çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık" dedi.

Bakan Işıkhan ayrıca "11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Büyük oranda uzlaşma sağladık. 4 milyondan fazla çalışanımız hizmet kolları çatısı altında çalışmaları sürdürmekte. Oransal zamla ilgili mutabakat sağlayamadık. Tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz. Koruyucu giyim yardımı sorunu toplu sözleşme süreciyle çözülmüştür. Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz. Karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulunun vereceği karara hepimiz saygı duyacağız" ifadelerinde bulundu.