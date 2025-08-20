Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl?

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını bildirdi. Çiçek, "Kendisi gece göğsünde hafif rahatsızlık hissetmiş. Yürüyerek kendisi gelmiş zaten." dedi.

Vali Çiçek, hastanede tedavi gören Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Hocaların gerekli müdahaleyi yaptıklarını anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyi yok, yarın görevinin başında. Kendisi gece göğsünde hafif rahatsızlık hissetmiş. Yürüyerek kendisi gelmiş zaten. Buraya geldikten sonra da kontrol amaçlı anjiyo yapılıyor. Anjiyoda hiçbir şeyin çıkmadığını arkadaşlarımız görüyor. Tabii bizi de şehri de endişelendirdi. Geldik kendisiyle de konuştuk, sohbet ettik. 'Yarın görevimin başındayım.' dedi. Biz de çok mutlu bir şekilde buradan ayrılıyoruz."

"Taburcu edeceğiz"

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Doğan ise "Koruma tedavisiyle kontrol anjiyosunu yaptık, kalp damarlarıyla ilgili tedavisini optimize ettik. Bugün anjiyo bölgesindeki atardamar bölgesinde kılıf olduğu için yoğun bakımda takip edelim istedik. Yarın bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde taburcu edeceğiz." diye konuştu.