Dolar 48 lirayı geçecek! Yabancı bankanın dolar ve euro tahmini

Danimarka'da bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından Danske Bank, Türk lirası karşısında başta dolar, Euro ve sterlin olmak üzere bazı döviz kurları için 1,3,6 ve 12 aylık öngörülerini paylaştı. Avrupa Bankası'nın kehanetine göre dolar bir yıl sonra 48 lirayı geçecek, euro ise 59 lira olacak.

AVRUPA'nın etkin bankalarından Danske Bank, Türk Lirası karşısındaki bazı döviz kurları için yeni tahminlerini açıkladı. Bankanın analizlerine göre, dolar/TL paritesi spotta 40.89 seviyesindeyken, bir ayda 41.50'ye, üç ayda 42.70'e, altı ayda 44.60'a ve oniki ayda 48.20'ye yükselmesi öngörülüyor.

Euro 59 lira olacak

Euro/TL için spot 47.8 olarak belirlenirken, bir ay sonrası için 48.6, üç ay sonrası için 50.8, altı ay sonrası için 54 TL ve bir yıl sonrası icin de 59 lira olacak görüşünde.

Sterlin seneye 66.61 TL olacak

Sterlin/TL ise spotta 55.32 iken, bir ay sonra 55.81, üç ay sonra 57.74, altı ay sonra 60.4 ve bir yıl sonra 66.61 seviyesine çıkacağı tahmini sunuldu.

Türk Lirası'nın Danimarka Kronu (DKK), İsveç Kronu (SEK) ve Norveç Kronu (NOK) karşısındaki değerinde de benzer bir seyir öngörülüyor. TL/Danimarka Kronu'nun spot 0.16'dan oniki ayda 0.13'e, TL/İsveç Kronu'nun spot 0.23'ten 0.19'a ve TL/Norveç Kronu'nun spot 0.25'ten 0.21'e gerileyeceği tahmin ediliyor.