BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,82
ALTIN 4.405,93
HABER /  EKONOMİ

Dolar 48 lirayı geçecek! Yabancı bankanın dolar ve euro tahmini

Dolar 48 lirayı geçecek! Yabancı bankanın dolar ve euro tahmini

Danimarka'da bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından Danske Bank, Türk lirası karşısında başta dolar, Euro ve sterlin olmak üzere bazı döviz kurları için 1,3,6 ve 12 aylık öngörülerini paylaştı. Avrupa Bankası'nın kehanetine göre dolar bir yıl sonra 48 lirayı geçecek, euro ise 59 lira olacak.

Abone ol

AVRUPA'nın etkin bankalarından Danske Bank, Türk Lirası karşısındaki bazı döviz kurları için yeni tahminlerini açıkladı. Bankanın analizlerine göre, dolar/TL paritesi spotta 40.89 seviyesindeyken, bir ayda 41.50'ye, üç ayda 42.70'e, altı ayda 44.60'a ve oniki ayda 48.20'ye yükselmesi öngörülüyor.

Euro 59 lira olacak
Euro/TL için spot 47.8 olarak belirlenirken, bir ay sonrası için 48.6, üç ay sonrası için 50.8, altı ay sonrası için 54 TL ve bir yıl sonrası icin de 59 lira olacak görüşünde. 

Sterlin seneye 66.61 TL olacak
Sterlin/TL ise spotta 55.32 iken, bir ay sonra 55.81, üç ay sonra 57.74, altı ay sonra 60.4 ve bir yıl sonra 66.61 seviyesine çıkacağı tahmini sunuldu.

Türk Lirası'nın Danimarka Kronu (DKK), İsveç Kronu (SEK) ve Norveç Kronu (NOK) karşısındaki değerinde de benzer bir seyir öngörülüyor. TL/Danimarka Kronu'nun spot 0.16'dan oniki ayda 0.13'e, TL/İsveç Kronu'nun spot 0.23'ten 0.19'a ve TL/Norveç Kronu'nun spot 0.25'ten 0.21'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sapkınlık dolu şiddet oyunu canlı yayında ölümle bitti korkunç olayın görüntüsü
Foto Galeri Sapkınlık dolu şiddet oyunu canlı yayında ölümle bitti korkunç olayın görüntüsü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İznik Gölü kenarına pikniğe giden aile büyük acı yaşadı
İznik Gölü kenarına pikniğe giden aile büyük acı yaşadı
ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından paylaştı: Hemen istifa etmelidir
ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından paylaştı: Hemen istifa etmelidir
Milyarder iş insanı Elon Musk çok konuşulan planını askıya aldı
Milyarder iş insanı Elon Musk çok konuşulan planını askıya aldı
Eminönü için karar verildi! İskele kaldırılıyor bakın nereye taşınacak
Eminönü için karar verildi! İskele kaldırılıyor bakın nereye taşınacak
Özgür Özel CHP iktidarında verilecek ilk talimatı açıkladı
Özgür Özel CHP iktidarında verilecek ilk talimatı açıkladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl?
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı! Son durumu nasıl?
İsrail'den 'Filistin devleti' fikrini gömen plana onay
İsrail'den 'Filistin devleti' fikrini gömen plana onay
Voleybolda 2025-2026 sezonun fikstür çekimi yapıldı
Voleybolda 2025-2026 sezonun fikstür çekimi yapıldı
Uluslararası koalisyon güçlerinden İdlib'te hava indirme operasyonu
Uluslararası koalisyon güçlerinden İdlib'te hava indirme operasyonu
TBMM önünde beyaz Toros yakılmıştı! Soruşturmada flaş gelişme
TBMM önünde beyaz Toros yakılmıştı! Soruşturmada flaş gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Esra Dermancıoğlu isyan etti! "Ben neden sanatçıların arasına giremiyorum"
Esra Dermancıoğlu isyan etti! "Ben neden sanatçıların arasına giremiyorum"