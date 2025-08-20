BIST 11.135
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, adliyeye sevk edildi. Gökhan Böcek dün Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Muhittin Böcek'in eski gelini Zuhal Böcek de tutuklanmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Böcek, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek ifadesinde ne demişti?


İddiaya göre oğlu Gökhan Böcek boşandığı eşine bir daire vermek için Yusuf Yadoğlu'ndan rüşvet almıştı. Muhittin Böcek emniyet ifadesinde iddialara ilişkin şunları söylemişti:

-“Oğlum ile Yusuf Yadoğlu arasında nasıl bir ticaret ya da ilişki vardır ben haberdar değilim. Hakkında gözaltı kararını emniyette öğrendiğim eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile kısa bir evlilik süreci yaşadı. Detayını çok fazla bilmediğim sorunlarla boşandılar. Söz konusu boşanma anlaşmasına konu bir ev geçişi yapıldığını tüm samimiyetimle söylüyorum ki emniyet ifadesi esnasında öğrendim. Zeynep’i küçük yaştan itibaren tanırım, kızım gibi severim. Oğluma, ayrılırken onu mağdur etmemesini söyledim. 

-Tarafıma okunan emniyet ifadesindeki beyanlardan anladığım üzere Özpınarlar isimli firmadan Zeynep Kerimoğlu’na bir ev geçişi yapılmış ve bu evin parası da iddiaya göre Yusuf Yadoğlu tarafından ödenmiştir. Yine tekraren söylüyorum ki bu süreçlerin herhangi bir noktasında benim bir bilgim yoktur.

-İfadeden anladığım kadarıyla Gökhan, bu parayı Yusuf Yadoğlu’ndan borç olarak almıştır. Benim mal varlığım, değerim ortadadır. Bir tane ev için başkaca bir şahsa minnet edecek durumda değilim.

-Belirttiğim gibi oğlum Gökhan ile diğer şahıslar arasındaki ilişkilerden haberdar değilim. Oğlumun benim adımla insanlarla ilişki kurduğuna hiç şahit olmadım.”

