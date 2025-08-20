Okul servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi personel için de uçuk talep

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, yeni dönem için servis ücretlerine zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Oda, okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 oranında artış yapılmasını istiyor. Karar belediye tarafından değerlendirilecek.

Abone ol

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, yeni eğitim-öğretim yılı ve iş dünyasında artan maliyetlere dikkat çekerek belediyeye zam talebinde bulunduklarını duyurdu. Sinar, okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 zam istediklerini açıkladı.

Gerekçe: Artan maliyetler

Sinar, servisçilerin akaryakıt, bakım ve sigorta gibi kalemlerde ciddi maliyet artışıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Esnafımız mevcut ücretlerle hizmet vermekte zorlanıyor. Bu nedenle hem okul hem de personel servisleri için zam talebinde bulunduk” dedi.

Belediye değerlendirecek

Servis ücretlerine yapılacak zam oranı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından değerlendirilecek. Talebin kabul edilmesi halinde, yeni ücretler önümüzdeki haftalarda açıklanacak.