Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sürüyor. İstanbul'da başlayan operasyonlar, CHP'li belediyelerin yönettiği birçok ile kadar uzandı. Bu kapsamda da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Son olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, 50 gün sonra Avusturya'nın başkenti Viyana'dan bindiği uçakla dün Antalya'ya gelmişti.

KOM Şube ekipleri tarafından Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Böcek, emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Gökhan Böcek tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Gökhan Böcek’in emniyette 40 sayfaya yakın ifade verdiği, kendisine yöneltilen soruların tamamını cevapladığı öğrenildi.

GELİNİ TUTUKLANMIŞTI

Gökhan Böcek ile birlikte yurt dışında olan eşi Zuhal Böcek geçtiğimiz günlerde Antalya’ya dönerek gözaltına alınmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (KOM) ifadesine başvuruldu.

Dört günlük sorgu sürecinin ardından savcılığa sevk edilen Böcek’le birlikte, soruşturmada adı geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkan vekili Metin A.’nın yeğeni Hakan A. ve kuyumcu Kemal A. da adliyeye çıkarılmıştı.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Zuhal Böcek, mal varlığını aklama suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonlarda tutuklanan iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun etkinlik pişmanlıktan faydalanarak savcılığı verdiği ifade kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' operasyonu kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan operasyon kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yapılan operasyonlar kapsamında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmıştı. Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek yurtdışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün mahkemeye çıkartılan Böcek tutuklanmıştı. Eski gelini Kerimoğlu hakkında mahkeme yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İtalya'da olduğu öğrenilen Gökhan Böcek hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.