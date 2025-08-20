İletişim Başkanlığı, "101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri" paneli düzenledi

İletişim Başkanlığı, Japonya'nın Osaka kentinde "101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri" paneli düzenledi.

İletişim Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Osaka kentinde devam eden EXPO 2025 Osaka Kansai Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen "101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri" başlıklı panele, yerli ve yabancı konukların yanı sıra gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve devlet görevlileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Direktörü Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Japonya'nın eski Ankara Büyükelçileri Nobuaki Tanaka ve Yutaka Yokoi ve Toyo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nobuo Misawa da konuşmacı olarak yer aldı.

Panel kapsamında, Türkiye-Japonya ikili ilişkilerinin tarihsel derinliği, güncel yansımaları ve geleceğe yönelik potansiyeli çok boyutlu bir perspektiften ele alındı.

Panelde, siyasi ve ekonomik ilişkilerin ötesinde, kültür, sanat, eğitim, turizm ve teknoloji gibi alanlardaki iş birlikleri gündeme alınarak iki ülke arasındaki derin ilişkilerin nasıl daha ileri taşınabileceği gibi konulara yer verildi.

Panelistler gelişen Türkiye-Japonya ilişkilerine dikkati çekti

Panelde, ilk olarak söz alan Japonya'nın eski Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka, Türkiye'nin NATO üyeliği ve Avrupa Birliği ile ilişkileri, Çin, Rusya ve Orta Doğu ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü diplomasisine dikkati çekti. Tanaka, Türkiye'nin jeopolitik konumunun güç kazandığını vurguladı.

Tanaka, görev süresinde düzenlenen 2010 Japonya Yılı kapsamında 200'e yakın etkinliğin gerçekleştirildiğini ve bunun Japonya'da Türkiye'ye ilgiyi artırdığını hatırlatarak 2010'da Japonya'nın Türkiye'de yaptığı doğrudan yatırımların ciddi bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

Toyo Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nobuo Misawa da ekonomik ilişkilerin kültürel ve kişisel etkileşimlerle desteklenmesinin, ülkeler arasındaki dostluğu güçlendireceğini hatırlatarak, ilişkilerin sadece siyasi ve ekonomik boyutta kalmaması gerektiğini, EXPO 2025 Osaka, Kansai'de sergilenen yeniliklerin geleceğin kültürel köprüsünü oluşturabileceğini belirtti.

Panelde son olarak söz alan Emekli Büyükelçi Yutaka Yokoi ise Türkiye'deki görevi süresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasındaki kişisel dostluğun etkisini yakından izlediğini aktararak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma sürecinde ortaya çıkan dayanışmaya dikkati çekti.

Yokoi, Türkiye ve Japonya'nın iş birliği yapmasının önemli olduğunu belirterek, Ukrayna savaşı ve bölgesel krizler gibi güncel meselelerde iki ülkenin birlikte hareket edebileceğini söyledi.

Etkinlik, iki ülke ilişkilerinin 1890 yılında Japonya'ya dostluk ziyareti gerçekleştirdikten sonra dönüş yolunda tayfuna yakalanarak elim bir kaza sonucu batan Ertuğrul Fırkateyni ile insani ve duygusal bir temelde geliştiğini vurgulayan videonun gösterimiyle sona erdi.