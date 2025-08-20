BIST 11.135
Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti.

Kentte temaslarını sürdüren Bakan Güler, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Daha sonra Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret eden Güler, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bahçelievler Mahallesi Park Alışveriş Merkezi'nde de esnafa ziyarette bulunan Güler, bir restoranın açılışını gerçekleştirdi.

Aynı mahallede oturan şehit Abdurrezak Taşar'ın ailesi ile Dicle Mahallesi'nde Uğur ailesini ziyaret eden Güler, aile üyeleriyle sohbet etti.

Bakan Güler, mahalledeki çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.

