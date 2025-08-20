HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de alkışlandı
Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de sahaya çıktığı sırada tribünler tarafından alkışlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Portekiz takımı Benfica karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabaka öncesinde ise çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, iki takımın Şampiyonlar Ligi play-off'undaki karşılaşmasına ilk 11'de başladı.
ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Milli futbolcu, Kadıköy'de sahaya çıktığı sırada tribünler tarafından alkışlandı.
Kerem, kendisini alkışlayan tribünlere alkışla cevap verdi.