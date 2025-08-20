BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,82
ALTIN 4.405,93
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığından "TEKNOFEST Mavi Vatan" çağrısı

Milli Savunma Bakanlığından "TEKNOFEST Mavi Vatan" çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı, vatandaşları, 30-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan'a davet etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TEKNOFEST Mavi Vatan 2025'e hazır mısınız? Milli Teknoloji Hamlesinin denizlerdeki yansıması, 'Mavi Vatan' temasıyla 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığında sizlerle buluşuyor. Denizcilik ruhunu yakından keşfetmek ve bu heyecana ortak olmak için katılım tamamen ücretsiz. Yerinizi ayırtmak için hemen online kaydınızı yaptırın."

