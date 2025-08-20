BIST 11.135
Jackson Muleka yeniden Süper Lig'de

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 25 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvette görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Muleka ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübünde oynayan Muleka, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi.

