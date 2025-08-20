BIST 11.135
DOLAR 40,93
EURO 47,82
ALTIN 4.405,93
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: 'Kabul etmeyeceğiz'

Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: 'Kabul etmeyeceğiz'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da barış gücü olarak NATO askerlerini ve bu tür bir güvenlik garantisini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Abone ol

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinden vazgeçmediğini kaydetti.

Buna karşı olduklarını açıkça söylediklerini vurgulayan Medvedev, "Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Jackson Muleka yeniden Süper Lig'de
Jackson Muleka yeniden Süper Lig'de
Milli Savunma Bakanlığından "TEKNOFEST Mavi Vatan" çağrısı
Milli Savunma Bakanlığından "TEKNOFEST Mavi Vatan" çağrısı
Dünyayı ayağa kaldıran işgalin ardından tüm İslam ümmetine çağrı yaptılar
Dünyayı ayağa kaldıran işgalin ardından tüm İslam ümmetine çağrı yaptılar
Kadıköy'de yıllar sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalındı
Kadıköy'de yıllar sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalındı
Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de alkışlandı
Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'de alkışlandı
İletişim Başkanlığı, "101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri" paneli düzenledi
İletişim Başkanlığı, "101. Yılında Türkiye-Japonya İlişkileri" paneli düzenledi
Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti
Elektronik sigara nedeniyle yoğun bakıma düşen hastadan uyarı: Asla kullanmayın
Elektronik sigara nedeniyle yoğun bakıma düşen hastadan uyarı: Asla kullanmayın
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
İsrail, Gazze'yi işgal planını başlattı
İsrail, Gazze'yi işgal planını başlattı
Rus İHA’sı Polonya’da tarlaya düşerek patladı
Rus İHA’sı Polonya’da tarlaya düşerek patladı
Bolu'daki yangına müdahale sürüyor! Mengen-Devrek kara yolu kapatıldı
Bolu'daki yangına müdahale sürüyor! Mengen-Devrek kara yolu kapatıldı